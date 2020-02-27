ارتفاع حصيلة أعمال العنف في نيودلهي إلى 33 قتيلا

أعلنت ​الشرطة الهندية​ أن أجزاء من ​نيودلهي​ شهدت ليلا أعمال عنف متقطعة فيما انتشرت عصابات في الشوارع الممتلئة بمخلفات أيام من أعمال ​العنف​ الدينية التي أوقعت 33 قتيلا. وقام الآلاف من عناصر شرطة ​مكافحة الشغب​ والعسكريين بدوريات في المناطق التي طالتها أعمال العنف في الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة البالغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.

والاضطرابات هي أحدث حلقة في أعمال العنف المرتبطة بقانون رئيس الوزراء ​ناريندرا مودي​ حول الجنسية والذي تسبب ب​تظاهرات​ و​احتجاجات​ سقط فيها ​ضحايا​، منذ كانون الأول. ويرى غالبية المسلمين أن ​قانون الجنسية​ منحاز ضدهم ويندرج في إطار أجندة مودي الهندوسية القومية.