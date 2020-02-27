ارتفاع حصيلة أعمال العنف في نيودلهي إلى 33 قتيلا

أعلنت الشرطة الهندية أن أجزاء من نيودلهي شهدت ليلا أعمال عنف متقطعة فيما انتشرت عصابات في الشوارع الممتلئة بمخلفات أيام من أعمال العنف الدينية التي أوقعت 33 قتيلا. وقام الآلاف من عناصر شرطة مكافحة الشغب والعسكريين بدوريات في المناطق التي طالتها أعمال العنف في الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة البالغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.
والاضطرابات هي أحدث حلقة في أعمال العنف المرتبطة بقانون رئيس الوزراء ناريندرا مودي حول الجنسية والذي تسبب بتظاهرات واحتجاجات سقط فيها ضحايا، منذ كانون الأول. ويرى غالبية المسلمين أن قانون الجنسية منحاز ضدهم ويندرج في إطار أجندة مودي الهندوسية القومية.
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