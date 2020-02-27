ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ "وحدات الجيش السوري تخوض اشتباكات عنيفة ضدّ إرهابيّي "جبهة النصرة" والمجموعات الإرهابية المدعومة من النظام التركي على محور سراقب الغربي في ريف إدلب الجنوبي الشرقي".
وأوضحت أنّ "المجموعات الإرهابية قد زجّت بعشرات الإنغماسيّين والإنتحاريّين والعربات المفخّخة على محور سراقب الغربى، مع إسناد ناري كثيف من قبل قوات النظام التركي، وتعاملت وحدات الجيش معها بضربات نارية مكثّفة وكبّدتها عشرات القتلى والمصابين، ودمّرت لها عربات مدرّعة عدّة".
ولفتت الوكالة إلى أنّ "وحدات الجيش تنفّذ ضربات صاروخيّة في مناطق انتشار المجموعات الإرهابية في المناطق والمزارع غرب المدينة وتكبدها خسائر كبيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر سانا: الجيش السوري تصدى لهجوم للإرهابيين على محور سراقب وقتل عددا منهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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