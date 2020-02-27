إرتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إيران إلى 22 والمصابين إلى 141

ذكرت "وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - إرنا"، أنّ "بناءً على الأرقام الصادرة عن الجهات المعنيّة فإنّ عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا" ارتفع من 19 إلى 22، فيما ارتفع عدد المصابين من 139 إلى 141 وتعافى 54 آخرون".
وأوضحت أنّ "وفقًا لهذه الإحصائيّة، فقد تمّ تسجيل حالات الإصابة أو الوفيات في 20 محافظة، فيما خلت المحافظات الـ11 الأُخرى من الفيروس لغاية الآن"، لافتةً إلى أنّ "العدد الأكبر من المصابين في محافظة قم بلغ 63، في العاصمة طهران 26، في محافظة كيلان 17، فيما كانت هنالك حالة واحدة فقط في كلّ من محافظات خراسان الرضوية، كهكيولية، بوير احمد، لرستان، همدان وأذربيجان الغربية".
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