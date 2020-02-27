الصحة الكويتية: رصد 43 حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ​الكويت​ية عن "رصد 43 حالة مؤكدة بالإصابة ب​فيروس كورونا​ وجميعها قادمة من إيران"، مشيرة الى أنه "تم تفعيل برامج للرصد وخطط الطوارئ للحد من الأمراض"، مؤكدة أن "هناك تواصلا مستمرا مع ​منظمة الصحة​ العالمية​​​​​​، كما تم تشكيل فرق مختصة بالأمراض المعدية قبل وصول الحالات المصابة بفيروس كورونا".

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