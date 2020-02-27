سلطات إستونيا أعلنت أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل عاد من إيران

أعلن وزير الشؤون الإجتماعية في ​إستونيا​ تانيل كييك، وفق ما نقلت عنه وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، "تسجيل أوّل حالة إصابة بفيروس "كورونا" لرجل عاد من ​إيران​".

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