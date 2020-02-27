الجيش السوري يتجه لمحاصرة النقطة التركية في شير مغار وعدة قرى في محيطها

سيطر ​الجيش السوري​ على قرية أم نير وجبال أم نير والنبي طاهر والبراغيتي وكفرنجور وجبال راشا الثلاث وتل مشراقة في ​ريف ادلب​ الجنوبي، بعد معارك مع ​جبهة النصرة​ الإرهابية والفصائل المرتبطة بها.

كما تقدم الجيش السوري من أقصى ​ريف حماه​ الشمالي الغربي وسيطر على قرى العنكاوي والعمقية وتل عمقية والحويجة والحواش وجسر بيت الراس وطنجرة، بعد معارك مع جبهة النصرة الإرهابية والفصائل المرتبطة بها.

هذا وتقترب ​القوات​ السورية المتقدمة من هذا المحور من الالتقاء بالقوات المتقدمة من ريف ادلب الجنوبي ومحاصرة النقطة التركية في شير مغار وعدة قرى في محيطها.