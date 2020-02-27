الجيش السوري يتجه لمحاصرة النقطة التركية في شير مغار وعدة قرى في محيطها

سيطر الجيش السوري على قرية أم نير وجبال أم نير والنبي طاهر والبراغيتي وكفرنجور وجبال راشا الثلاث وتل مشراقة في ريف ادلب الجنوبي، بعد معارك مع جبهة النصرة الإرهابية والفصائل المرتبطة بها.
كما تقدم الجيش السوري من أقصى ريف حماه الشمالي الغربي وسيطر على قرى العنكاوي والعمقية وتل عمقية والحويجة والحواش وجسر بيت الراس وطنجرة، بعد معارك مع جبهة النصرة الإرهابية والفصائل المرتبطة بها.
هذا وتقترب القوات السورية المتقدمة من هذا المحور من الالتقاء بالقوات المتقدمة من ريف ادلب الجنوبي ومحاصرة النقطة التركية في شير مغار وعدة قرى في محيطها.
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