رويترز: لبنان يعتزم طلب فترة سماح 7 أيام في السندات الدولية استحقاق 9 اذار

افاد مصدر حكومي لوكالة "​رويترز​" بأن ​لبنان​ يعتزم طلب فترة سماح 7 أيام في السندات الدولية استحقاق 9 اذار لإعطاء المستشارين وقتا إضافيا لصياغة خطة إعادة هيكلة.

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