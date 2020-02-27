قوة مشاة معادية اجتازت الشريط الشائك في ميس الجبل

اجتازت قوة من المشاة في جيش الاسرائيلي مؤلفة من 15 جنديا، ​الشريط الشائك​ على الحدود مقابل بلدة ​ميس الجبل​، بحماية دبابة ​ميركافا​، ومن ثم عادوا أدراجهم بعد أن قاموا بمسح للمنطقة.

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