دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مقتل ستة بينهم المسلح في إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية

من برندان أوبراين

ميلووكي ‭26‬ (رويترز) - قال قائد شرطة مدينة ميلووكي الأمريكية إن مسلحا فتح النار في مجمع تابع لشركة مولسون كورس للجعة بالمدينة يوم الأربعاء فقتل خمسة موظفين قبل أن يُعثر عليه مقتولا بسبب طلقات نارية أصاب نفسه بها فيما يبدو.

وأضاف ألفونسو موراليس أن الحادثة لم تسفر عن سقوط مصابين وأنها بدأت في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش) في المجمع الضخم التابع لشركة الجعة والذي يضم أكثر من 20 مبنى ويعمل به أكثر من ألف شخص بمدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن.

وقال موراليس في مؤتمر صحفي بعد ساعات من إطلاق النار "لا يوجد تهديد في الوقت الحالي وسنواصل التحريات خلال الليل".

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كان الرئيس دونالد ترامب قد قال للصحفيين في البيت الأبيض إن حادثة إطلاق نار وقعت في ميلووكي وأضاف أنها "أودت بحياة خمسة أشخاص".

وأضاف "فتح قاتل شرير النار في منشأة لشركة مولسون كورس للجعة... هذا شيء رهيب".

ووصفت التقارير المسلح الذي أطلق النار بأنه رجل يبلغ من العمر 51 عاما من مدينة ميلووكي. ولم تقدم السلطات تفاصيل عن ملابسات الحادثة بما في ذلك الدوافع المحتملة لها.

(تغطية صحفية جوناثان ألن من نيويورك وستيف جورمان ودان ويتكوم من لوس انجليس - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)