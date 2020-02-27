شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يبعث برقية عزاء لخادم الحرمين فى وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. صرح بذلك السفير بسام راضيى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسى يبعث برقية عزاء لخادم الحرمين فى وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.