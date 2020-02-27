شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"لجنة العلاقات الخارجية": أثيوبيا تملصت من الاتفاق بشأن سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والري، بشأن خطة مصر البديلة بعد إعلان أثيوبيا عدم المشاركة في مفاوضات سد النهضة، متابعة:" إنه بعدما ماطلت دولة أثيوبيا في المفاوضات بشأن سد النهضة، أعلنت عدم مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، المزمع بواشنطن، بعد فترة طويلة من المفاوضات التي ترعاها واشنطن.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن تصريحات الجانب الأثيوبي تملص واضح من اتفاق المبادئ، وتعمد واضح في استمرار الأزمة دول حل حتى تفرض الأمر الواقع على الدولة المصرية، مشددة على أنه بالطبع يجب أن تكون للدولة المصرية موقف حاسم من هذا الأمر، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع والمماطلة في المفاوضات، خاصة وأنها لم تتوقف يوما عن بناء السد".

وأكدت يوسف، أن إعلان عدم المشاركة في المفاوضات، جاء بعدما وصلت عملية التفاوض إلى المرحلة الأخيرة، برعاية وزير الخزانة الأمريكية، وبمشاركة البنك الدولي، بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

وعلقت:" الجانب الأمريكي كان قد أعلن أنه سيقوم بالمشاركة مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث، وذلك للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية شهر فبراير الجاري، إلا أن أثيوبيا تملصت من الاتفاق في تطور خطير".

وكان قد قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن تغيب الوفد الإثيوبي عن مفاوضات سد النهضة غير مفهوم وننتظر رد الولايات المتحدة، معربا عن استيائه قائلا: «شيء مفاجئ وغريب وأمر غير معتاد دبلوماسيًا..إحنا مش رايحين نشرب شاي على القهوة».

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