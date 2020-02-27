شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يبحث مع وزير التعليم العالى أوضاع المبتعثين وتنشيط حركة البعثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمكتبه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، بحضور المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، وخلال اللقاء استعرض وزير التعليم العالى استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمى، لافتا إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بإعتبار2020 عاماً لرفع الوعى بأهداف التنمية المستدامة بكل الجامعات المصرية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويتفق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.

من جانبه أشاد عبد العال، بجهود الوزارة التى أسهمت بشكل كبير فى إصلاح منظومة التعليم العالى والبحث العلمى وتابع مع الوزير المختص تطور حركة الابتعاث إلى الخارج وكيفية تنشيط حركة البعثات التى تعود بالفائدة على الدولة والجامعات والطلاب.

ويُعد الابتعاث للخارج أحد الوسائل المهمة لتطوير التعليم، والرقى به فى معظم دول العالم؛ لما له من أهمية فى إمداد الطلاب المبتعثين بالخبرات والمعارف والتقنيات العلمية الحديثة عبر إلحاقهم بالجامعات العالمية المتميزة، وتسعى الدولة المصرية من خلال وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لدعم البعثات من خلال وضع خطة شاملة للبعثات العلمية.

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وأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن هذه الخطة الجديدة، تتيح لشباب الباحثين مزيدًا من الدعم وتفتح آفاقًا جديدة لطلاب العلم المصريين، فى تخصصات تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، وتواكب خطة الدولة للبحث العلمى، وتدعم تحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأعلنت الوزارة، النظام الموحد لخطة البعثات لعام 2019/2020، ويشمل الإعلان الجديد للبعثات، جميع البرامج الدراسية، التى تقدمها البعثات سواءً على نفقة البعثات أو من خلال برنامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP (الإعلان الخامس) أو على تمويل مشترك مصرى بريطانى من خلال برنامج نيوتن مشرفة، ويستهدف هذا الإعلان تمويل أكثر من 1220بعثة.