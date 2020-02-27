شكرا لقرائتكم خبر عن أمين خطة البرلمان: الهيئات الاقتصادية ملهاش صاحب.. وعدم استغلال القروض كارثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لحل مشكلات الهيئات العامة الاقتصادية، قائلا "الهيئات الاقتصادية ملهاش صاحب ووزير المالية نفسه ليس له سلطة على تلك الهيئات، وبالتالى لابد من تدخل رئيس مجلس الوزراء، هناك 16 هيئة حققت خسائر خلال العام المالى 2018/2019 بلغت نحو 21 مليار جنيه، وبلغت جملة الخسائر المرحلة لتلك الهيئات فى 30 يونيو 2019 نحو 170 مليار جنيه".

وأضاف الفقى، لـ"الخليج 365"، أن من أبرز الملفات التى كشفت عنها مناقشات لجنة الخطة والموازنة للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019، ملف المنح والقروض ونسب الاستفادة منها، حيث رصدت اللجنة خلال المناقشات عدد من القروض التى لم يتم استغلالها رغم مرور سنوات على الحصول عليها، مطالبا بمحاسبة المسئولين عن عدم الاستفادة من تلك القروض وتحميل الخزانة بأعباء إضافية نتيجة الفوائد وعمولات الارتباط، مشيرا إلى ضرورة التفكير فى استحداث إدارة للدين العام.

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كما أشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى وجود حاجة ملحة لتطبيق الحد الأقصى للأجور،ط والالتزام به، قائلا "هناك 39 موظف بالشباب والرياضة فى البحيرة لم يتقاضوا مرتبات منذ 6 أشهر، وهناك من يتقاضى أكثر من الحد الأقصى للأجور".

يذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد عقدت اجتماعا أمس الاثنين، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض الصورة الإجمالية للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019، وعرض الملاحظات التى رصدتها اللجنة خلال المناقشات.