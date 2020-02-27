شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر عدد من القرارات لرئيس الجمهورية .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 مليون دولار أمريكى، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد، والموقع بتاريخ 24-7-2019.

كما أصدر الرئيس السيسي مجموعة من القرارات بتخصيص أراضٍ لإقامة عدد من المشروعات، حيث أصدر قراراً بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة مطروح لاستخدامها في بعض المشروعات.

وأصدر الرئيس السيسي قراراً بإعادة تخصيص نحو 13 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بلقاس بمحافظة الدقهلية لاستخدامها في إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي.

وتضمنت القرارات، المنشورة في الجريدة الرسمية، الموافقة علي تخصيص بعض قطع الأراضي من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظات قنا وأسيوط والمنيا ودلك لاستخدامها في إقامة قري للظهير الصحراوي.

كما وافق علي تخصيص مساحة 2.46 فدان اقريباً ناحية ادكو محافظة البحيرة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في المشروعات البترولية.

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وخصص الرئيس مساحة 2.59 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية بني سليمان بمحافظة بني سويف لاستخدامها في إقامة منشآت رياضية (ملعب كرة قدم).

كما أصدر الرئيس قراراً بإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لبعض مساحات الأراضي ناحية مدينة الخارجة والمملوكة لبعض الجهات، ويعاد تخصيصها لصالح محافظة الوادي الجديد، لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مجمع المصالح الحكومية.