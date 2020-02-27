فيروس كورونا: حصيلة الإصابات اليومية عبر العالم تتجاوز عن الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

ارتفعت حصيلة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" خارج الصين إلى 3530، الخميس، وذلك بعد تسجيل 627 حالة إصابة خلال الأربعاء، وفقًا لما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا بوست" الصادرة في هونج كونج.

وذكرت الصحيفة أن عدد الوفيات عبر العالم ارتفع خلال الـ24 ساعة الماضية من 49 إلى 60 حالة، كالآتي: 22 وفاة في إيران، و13 في كوريا الجنوبية، و12 في إيطاليا، و7 في اليابان (4 منهم ركاب سفينة دايموند برنسيس)، وحالتا وفاة في كل من هونج كونج وفرنسا وحالة واحدة في كل من تايوان والفلبين.

وأكبر عدد للمصابين تم رصده في كوريا الجنوبية وهو 1595 حالة، تليها اليابان مع 894 حالة، منها أكثر من 700 حالة بين ركاب أفراد طاقم "دياموند برنسيس"، المحتجزة في الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما.

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أما الدول التي سجّلت أقل من 10 حالات إصابة فتتمثل في : مصر والعراق والكويت وعمان والجزائر ولبنان وإسبانيا والفلبين وكرواتيا والهند والنمسا وفنلندا وإسرائيل وروسيا وباكستان وأفغانستان وبلجيكا وكمبوديا والسويد والبرازيل وفنلندا وجورجيا واليونان ومقدونيا الشمالية والنرويج ونيبال وسريلانكا والسويد وكرواتيا ورومانيا وسويسرا، وإستونيا.

وفي الصين القارية، بلغ عدد الإصابات خلال يوم الأربعاء 433 شخصا، وعدد الوفيات 29 حالة، في أدنى حصيلة يومية منذ حوالى شهر.

وحصد الفيروس حتى الآن أرواح أكثر من 2800 في الصين ودول أخرى، وأصاب أكثر من 81 ألفًا على مستوى أكثر من 40 دولة بآسيا وأفريقيا وأوروبا والخليج ودول الأمريكتين والشرق الأوسط.