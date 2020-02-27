مناظرة 445 حالة في قافلة طبية بأبوتشت في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي بقنا، اليوم الخميس، قافلة طبية شاملة في مختلف التخصصات، بقرية سمهود بمركز أبو تشت.
وقالت الدكتورة سهير أحمد ربيع نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شارك فيها كوكبة من أطباء كليتي الطب والصيدلة من مختلف التخصصات، مضيفة أن القافلة شهدت ترحيبًا واحتفاًء كبيرًا من قبل أهالي قرية سمهود.
وأشار الدكتور على ربيع مدير القافلة الطبية بقرية سمهود، إلى أنه جرى توقيع الكشف الطبي والعلاج المجاني لعدد 445 حالة في كافة التخصصات.
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