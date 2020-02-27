السعودية تعلق إصدار تأشيرات العمرة كإجراء وقائي لمنع انتشار كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق السماح بدخول الراغبين في أداء العمرة والسائحين إلى أراضيها بشكل مؤقت تخوًّفا من انتشار فيروس كورونا.

وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية أعلنت فيه اتخاذ عدة إجراءات تحسبًا لتفشي الفيروس بين المعتمرين.

وتشمل الإجراءات تعليق السماح بدخول الراغبين في أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، والسائحين مؤقتًا.

كما علَّقت السلطات أيضًا تأشيرات الدخول السياحية للقادمين من الدول التي يتفشى فيها الفيروس.