أستونيا تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت أستونيا تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد) على أراضيها وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط .

وقال وزير الشئون الاجتماعية الأستوني تانيل كييك - حسبما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الخميس إن الحالة لمواطن إيراني جاء إلى إستونيا أمس الأربعاء وتم وضعه في الحجر الصحي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي. سي إن إن الأمريكية، اليوم الخميس إن الحالة لمواطن إيراني جاء إلى إستونيا أمس الأربعاء وتم وضعه في الحجر الصحي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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