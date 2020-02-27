ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الكويت لـ43 شخصًا

قالت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد ارتفع إلى 43 شخصًا. كورونا الجديد في البلاد ارتفع إلى 43 شخصًا. وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.

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