بالأرقام.. حصيلة الإصابات اليومية بـ"كورونا" تتزايد عبر العالم

ارتفعت حصيلة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" خارج الصين إلى 3530 بحلول اليوم الخميس، بعد تسجيل 627 حالة إصابة خلال الأربعاء، حسب صحيفة "South China Morning Post" الصادرة في هونج كونج.

وذكرت الصحيفة أن عدد الوفيات عبر العالم ارتفع خلال الـ24 ساعة الماضية من 49 إلى 57 حالة، تتوزع كالآتي: 19 وفاة في إيران، و13 في كوريا الجنوبية، و12 في إيطاليا، و7 وفيات في اليابان (4 منهم ركاب سفينة دايموند برنسيس)، وحالتا وفاة في كل من هونغ كونغ

وفرنسا وحالة واحدة في كل من تايوان والفلبين.

وأكبر عدد للمصابين تم رصده في كوريا الجنوبية وهو 1595 حالة، تليها اليابان مع 862 حالة، منها أكثر من 690 حالة بين ركاب أفراد طاقم "دايموند برنسيس"، المحتجزة في الحجر الصحي في مدينة يوكوهاما.

وفيما يلي القائمة بعدد حالات الإصابة حسب الدول:

إيطاليا - 374

إيران - 139

سنغافورة - 93

هونغ كونغ - 91

الولايات المتحدة - 60

تايلاند - 40

Advertisements

البحرين - 33

تايوان - 31

أستراليا - 23

ماليزيا - 22

كل من ألمانيا وفرنسا والكويت - 18

وفيتنام - 16

كل من الإمارات وبريطانيا - 13

كل من ماكاو وكندا – 10

وهذه هي الدول التي تم تسجيل فيها أقل من 10 حالات اصابة بـ"كورونا" حتى اليوم: العراق والكويت وعمان والجزائر ولبنان ومصر وإسبانيا والفلبين وكرواتيا والهند والنمسا وفنلندا وإسرائيل وروسيا وباكستان وأفغانستان وبلجيكا وكمبوديا والسويد والبرازيل وفنلندا وجورجيا واليونان ومقدونيا الشمالية والنرويج ونيبال وسريلانكا والسويد وكرواتيا ورومانيا وسويسرا، وإستونيا.

وفي الصين القارية بلغ عدد الإصابات خلال يوم الأربعاء 433 شخصا، وعدد الوفيات 29 حالة، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد منذ حوالى شهر.