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ترامب يعلن عدد حالات كورونا في أميركا

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 فبراير 2020 10:14 صباحاً - US President Donald Trump holds a news conference with members of the Centers for Disease Control and Prevention(CDC)including Dr. Anne Schuchat (R) on the COVID-19 outbreak at the White House on February 26, 2020. - US President Donald Trump on Wednesday defended his administration's response to the novel coronavirus, lashing the media for spreading panic as he conducts an evening news conference on the epidemic. (Photo by Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
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أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الأربعاء، أنه تم تسجيل 15 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما عين نائبه مايك بنس مسؤولا عن ملف مكافحة الفيروس.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي خصّصه للحديث عن الفيروس الذي تفشّى في الصين ويواصل انتشاره في العالم إنّه “بفضل كل ما فعلناه فإنّ الخطر على الشعب الأميركي يبقى متدنياً جداً”، منتقداً خصومه الذين”استهزؤوا” في البداية بالقرارات التي اتخذتها إدارته لمواجهة الفيروس.

وأوضح الرئيس الأميركي أن “الكونغرس خصص مليارين ونصف المليار دولار لمواجهة كورونا وقد نحتاج المزيد”، مضيفا أن “تهديد الفيروس يظل منخفضا بالنسبة للشعب الأميركي”.

وأشاد ترامب بالرئيس الصيني، شي جين بينغ، لافتا إلى أنه يعمل بجد لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأكد ترامب خلال كلمته “مستعدون لفعل كل ما هو ضروري في حال انتشار فيروس كورنا في الولايات المتحدة”.

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وقال الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة هي الأولى على مستوى العالم من حيث الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا.

منصب بنس

وخلال المؤتمر الصحفي، عين ترامب نائبه مايك بنس مسؤولاً عن ملف مكافحة فيروس كورونا المستجدّ.

وقال ترامب: “أعلن الآن أنّني أعيّن نائب الرئيس مايك بنس مسؤولا عن ملف مكافحة الفيروس”، مضيفاً أنّ بنس “سيعمل مع الاختصاصيين والأطباء وكل أفراد فريق العمل”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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