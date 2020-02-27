إنقاذ أسرة بعد انهيار مبنى في يافا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انهار جزء سفلي من مبنى سكني مكون من 3 طوابق في شارع "سيمتات هعليا" بمدينة صباح اليوم الخميس.
واستدعيت طواقم الطوارئ إلى المكان وأخلت المبنى من سكانها دون تسجيل إصابات بشرية.
وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن "المركز تلقى بلاغا مفاده انهيار مبنى سكني، مكون من طابقين، وعلى ما يبدو، في الجزء العلوي تقطن به عائلة إريتريا، وذلك في شارع سيمتات هعليا في جنوب تل أبيب، قرب المحطة المركزية. وفقا للبلاغ الأولي للطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان، تم إنقاذ 5 من أبناء العائلة من المبنى، والدان وثلاثة أبناء، على يد طواقم الإنقاذ دون إصابتهم بجروح".
وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" أن "طواقم الإطفاء والإنقاذ خلصت عائلة مكونة من 5 أشخاص بعد انهيار مبنى خشبي سكني مكون من طابقين. ولم يبلغ عن إصابات".
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