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فيروس كورونا يضع مسؤولا إيطاليا في الحجر الصحي

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 27 فبراير 2020

أعلن أتيليو فونتانا، رئيس منطقة لومباردي بشمال إيطاليا، أنه سيضع نفسه قيد الحجر الصحي، وذلك بعد أن تم تأكيد إصابة واحدة من موظفيه بفيروس "كورونا".

 

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وقال فونتانا عن المرأة المصابة: "لقد كنت أعمل معها بشكل مستمر"، مضيفا أن جميع أفراد فريق موظفيه والأشخاص الذين يتعاملون مع تفشي الفيروس قد خضعوا لفحوصات تتعلق باكتشاف الإصابة بالفيروس، وأن النتائج سلبية حتى الآن .. وفق “العين“.

 

وأوضح فونتانا أنه وفقا لإرشادات السلطات الصحية الإيطالية، سيحاول العيش في "نوع من العزلة الذاتية" لمدة أسبوعين، وسيرتدي قناعا وقائيا عند التفاعل مع الأشخاص.

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