- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يضع مسؤولا إيطاليا في الحجر الصحي والان مع التفاصيل
الخميس 27 فبراير 2020
أعلن أتيليو فونتانا، رئيس منطقة لومباردي بشمال إيطاليا، أنه سيضع نفسه قيد الحجر الصحي، وذلك بعد أن تم تأكيد إصابة واحدة من موظفيه بفيروس "كورونا".
وقال فونتانا عن المرأة المصابة: "لقد كنت أعمل معها بشكل مستمر"، مضيفا أن جميع أفراد فريق موظفيه والأشخاص الذين يتعاملون مع تفشي الفيروس قد خضعوا لفحوصات تتعلق باكتشاف الإصابة بالفيروس، وأن النتائج سلبية حتى الآن .. وفق “العين“.
وأوضح فونتانا أنه وفقا لإرشادات السلطات الصحية الإيطالية، سيحاول العيش في "نوع من العزلة الذاتية" لمدة أسبوعين، وسيرتدي قناعا وقائيا عند التفاعل مع الأشخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا يضع مسؤولا إيطاليا في الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.