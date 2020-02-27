- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن النظام القطري يتخلى عن أكثر من 33 مواطناً بشيراز الإيرانية والان مع التفاصيل
الخميس 27 فبراير 2020
تخلى النظام الإيراني عن أكثر من 33 مواطنا بمدينة شيراز الإيرانية.
وفضح المواطن القطري عبدالله عبدالعزيز آل إسحاق، تخلي تميم بن حمد والنظام القطري عن الرعايا القطريين في الخارج، حيث أكد وجود أكثر من 33 مواطنًا في مدينة شيراز الإيرانية، عقب إصدار قرار بتوقف الرحلات مع إيران.
وأكد "إسحاق"، أن تميم أرسل طائرة لنقل الركاب الإيرانيين من المدينة الإيرانية، فيما تجاهل استغاثات مواطنيه العالقين هناك، في محاولة لعودتهم مرة أخرى إلى بلادهم.
وعرض تميم شعبه للهلاك حتى يكسب ود قادته في إيران، مفضلًا علاقاته السياسية مع حليفه على حماية المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر النظام القطري يتخلى عن أكثر من 33 مواطناً بشيراز الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.