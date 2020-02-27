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النظام القطري يتخلى عن أكثر من 33 مواطناً بشيراز الإيرانية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 27 فبراير 2020

تخلى النظام الإيراني عن أكثر من 33 مواطنا بمدينة شيراز الإيرانية.

 

وفضح المواطن القطري عبدالله عبدالعزيز آل إسحاق، تخلي تميم بن حمد والنظام القطري عن الرعايا القطريين في الخارج، حيث أكد وجود أكثر من 33 مواطنًا في مدينة شيراز الإيرانية، عقب إصدار قرار بتوقف الرحلات مع إيران.

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وأكد "إسحاق"، أن تميم أرسل طائرة لنقل الركاب الإيرانيين من المدينة الإيرانية، فيما تجاهل استغاثات مواطنيه العالقين هناك، في محاولة لعودتهم مرة أخرى إلى بلادهم.

 

وعرض تميم شعبه للهلاك حتى يكسب ود قادته في إيران، مفضلًا علاقاته السياسية مع حليفه على حماية المواطنين.

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