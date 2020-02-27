روسيا: تركيا تنقل المسلحين إلى ليبيا

الخميس 27 فبراير 2020

كشفت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء أن المبعوث الأممي الخاص بليبيا غسان سلامة أرسل نص مشروع اتفاقية الاستقرار ووقف الأعمال العدائية بين أطراف النزاع في ليبيا إلى موسكو.



ونقل موقع المرصد الإلكتروني تصريح نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف لوكالة سبوتنيك، الروسية قال فيه إن "المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة أرسل إلى موسكو نص مشروع الاتفاقية حول الاستقرار وتعزيز وقف الأعمال العدائية بين أطراف النزاع في ليبيا".

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وأضاف بوغدانوف "اقترح وأرسل لنا نص مشروع اتفاقية لتثبيت وتعزيز وقف الأعمال العدائية في ليبيا ولكن لا تزال هناك عراقيل من بعض الجهات حول هذا النص وسيكون هناك اجتماع للمنتدى السياسي المقرر عقده بمشاركة 40 ممثلاً ليبياً في القريب العاجل".

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي أن روسيا تؤكد تقارير فريق خبراء مجلس الأمن بشأن نقل المسلحين إلى ليبيا بمساعدة من تركيا.

وقال بوغدانوف في كلمته في الغرفة الاجتماعية الروسية: "يبلغ فريق خبراء لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بانتظام عن نقلهم المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، وهو ما نؤكد أنه بمساعدة تركيا بالطبع".