شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقد لتزويد مديرية عرماء بالكهرباء بشبوة اليمنية والان مع التفاصيل

الخميس 27 فبراير 2020 وقع محافظ شبوة محمد بن عديو،اليوم، على عقد مع شركة الاخوة للهندسة والإنشا، لتزويد مديرية عرماء بالطاقة الكهربائية من محطة توليدها في شركة ( اوة ام في)، النمساوية للنفط وصاحبة الامتياز في حقول العقلة بالمديرية بتكلفة مليون ومائتين ألف دولار.

وينفذ المشروع في اطار برامج التنمية المستدامة والمشتركة بين الشركة، والمحافظة للعام الحالي. Advertisements ويتضمن المشروع إنشاء شبكة حديثة لنقل الطاقة من موقع الشركة الى المافؤد بطول 46 كليو متر. وأكد المحافظ أهمية المشروع الكهربائي الذي سيغطي في مرحلته الاولى مديرية عرماء..مشيراً الى انه سيمثل النواة الاساسية لكهرباء المديريات الشرقية من المحافظة.

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