شكرا لقرائتكم خبر عن إيراني يحمل أول فيروس كورونا إلى إستونيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إستونيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل عاد من إيران. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الشؤون الاجتماعية الإستوني تانيل كييك قوله للتلفزيون الإستوني: "نتحدث عن مقيم دائم في إستونيا وليس عن مواطن إستوني"، مبينًا أنه مواطن إيراني.

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