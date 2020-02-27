شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من قلقيلية والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من محافظة قلقيلية. وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في قلقيلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت رامي يوسف سنينة ، ومحمد أمين شعث ، وعلي البدوي ، بعد أن داهمت منازل ذويهم وقامت بتفتيشها .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من قلقيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.