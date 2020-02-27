شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس وزراء الخارجية العرب يعقد دورته الـ 153 الاسبوع المقبل بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب دورته العادية الـ 153، الاسبوع المقبل، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، برئاسة سلطنة عمان التي يسبقها اجتماع تحضيري للمجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي 2 و3 مارس المقبل.



وأوضحت الجامعة في بيان اليوم، أن مشروع جدول أعمال المجلس يتضمن ثمانية بنود رئيسة تشمل مختلف مجالات العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والإعلام والاتصال والشؤون المالية والإدارية.

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