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البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة الفخفاخ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة الفخفاخ

متابعات_الخليج 365

صوت البرلمان التونسي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، لصالح منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ.

 

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جاء ذلك بموافقة 129 عضواً ورفض 77 عضواً وامتناع نائب واحد عن التصويت من أصل عدد نواب البرلمان المؤلف من 217 مقعداً، في أعقاب جلسة عامة تواصلت على مدى أكثر من 15 ساعة.

 

وتأتي المصادقة على الحكومة في أعقاب مشاورات عسيرة دامت شهراً كاملاً، تم التوصل على إثرها إلى تكوين ائتلاف حكومي يضم أربعة أحزاب هي النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس إضافة إلى كتلة الإصلاح، حسب وسائل إعلام محلية.

 

وقبل ذلك فشلت حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان بعد حصولها على 72 صوتاً فقط في جلسة عامة بالبرلمان يوم 10 يناير (كانون الثاني) الماضي، ليقوم رئيس الجمهورية قيس سعيد عقب ذلك بتكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة.

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