أمريكا تدرج اسم الأمين العام لكتائب حزب الله العراقية على قائمة الإرهابيين

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية إنها أدرجت اسم الأمين العام لجماعة كتائب "حزب الله" المدعومة من إيران على قائمة سوداء عقابا للجماعة على هجمات استهدفت القوات الأميركية ومن بينها هجوم أفضى إلى مقتل متعاقد أميركي في قاعدة عسكرية عراقية قرب مدينة كركوك الشمالية.
وذكرت أنها أدرجت اسم أحمد الحميداوي أمين عام كتائب "حزب الله" في العراق على قائمة الإرهابيين. وتنشط الجماعة في العراق وسوريا وصنفتها واشنطن تنظيما إرهابيا عام 2009.
وقال ناثان سيلز منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الوزارة خلال إفادة صحفية: "لا تزال جماعة كتائب حزب الله تشكل تهديدا للقوات الأميركية في العراق، نزيد الضغط المفروض على الجماعة منذ عشر سنوات".
وتلقي واشنطن باللوم على الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في قصف يتم بوتيرة منتظمة على نحو متزايد لقواعد تستضيف القوات الأمريكية في العراق وللمنطقة المحيطة بالسفارة الأميركية ببغداد.
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