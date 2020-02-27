أمريكا تدرج اسم الأمين العام لكتائب حزب الله العراقية على قائمة الإرهابيين

اعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ إنها أدرجت اسم الأمين العام لجماعة كتائب "حزب الله" المدعومة من ​إيران​ على قائمة سوداء عقابا للجماعة على هجمات استهدفت ​القوات​ الأميركية ومن بينها هجوم أفضى إلى مقتل متعاقد أميركي في قاعدة عسكرية عراقية قرب مدينة ​كركوك​ الشمالية.

وذكرت أنها أدرجت اسم أحمد الحميداوي أمين عام كتائب "حزب الله" في ​العراق​ على قائمة الإرهابيين. وتنشط الجماعة في العراق و​سوريا​ وصنفتها ​واشنطن​ تنظيما إرهابيا عام 2009.

وقال ناثان سيلز منسق شؤون ​مكافحة الإرهاب​ في الوزارة خلال إفادة صحفية: "لا تزال جماعة ​كتائب حزب الله​ تشكل تهديدا للقوات الأميركية في العراق، نزيد الضغط المفروض على الجماعة منذ عشر سنوات".

وتلقي واشنطن باللوم على ​الجماعات المسلحة​ المدعومة من إيران في قصف يتم بوتيرة منتظمة على نحو متزايد لقواعد تستضيف القوات الأمريكية في العراق وللمنطقة المحيطة ب​السفارة الأميركية​ ب​بغداد​.