كاليفورنيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لشخص لم يسافر ولم يخالط مصابين

سجلت ولاية كاليفورنيا الأميركية أول حالة إصابة بفيروس كورونا، لشخص لم يسافر إلى البلدان الموبوءة أو يتعرض لتماس أو اتصال مع أي مصاب آخر بالفيروس، بحسب ما ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية.
وجاء في بيان المركز الأميركي لمكافحة الأمراض "سي دي سي" أن أسباب إصابة المريض غير معروفة في هذه المرحلة"، موضحة أنه "تم الكشف عن الحالة من خلال نظام الصحة العامة في الولايات المتحدة والتقطها الأطباء المشرفون على الحالة".
وعلى الرغم من أن مسؤولي المركز قالوا إنه من المحتمل أن يكون المريض قد تعرض لمسافر عائد أصيب بالعدوى، إلا أن الحالة الجديدة تبدو وكأنها حالة انتشار مجتمعي - وهي حالة لا يعرف فيها مصدر العدوى.
وقد أُعلنت القضية بعد وقت قصير من اختتام الرئيس دونالد ترامب مؤتمر صحافي قال فيه إن تدابير احتواء الفيروس قوية، كما أن القيود المفروضة على دخول السفر قد نجحت في الحد من انتشار الفيروس التاجي في البلاد
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