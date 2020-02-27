كاليفورنيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لشخص لم يسافر ولم يخالط مصابين

سجلت ولاية ​كاليفورنيا​ الأميركية أول حالة إصابة ب​فيروس كورونا​، لشخص لم يسافر إلى البلدان الموبوءة أو يتعرض لتماس أو ​اتصال​ مع أي مصاب آخر بالفيروس، بحسب ما ذكرت مراكز مكافحة ​الأمراض​ و​الوقاية​.

وجاء في بيان المركز الأميركي لمكافحة الأمراض "سي دي سي" أن أسباب إصابة المريض غير معروفة في هذه المرحلة"، موضحة أنه "تم الكشف عن الحالة من خلال نظام ​الصحة العامة​ في ​الولايات المتحدة​ والتقطها الأطباء المشرفون على الحالة".

وعلى الرغم من أن مسؤولي المركز قالوا إنه من المحتمل أن يكون المريض قد تعرض لمسافر عائد أصيب بالعدوى، إلا أن الحالة ​الجديدة​ تبدو وكأنها حالة انتشار مجتمعي - وهي حالة لا يعرف فيها مصدر العدوى.

وقد أُعلنت القضية بعد وقت قصير من اختتام الرئيس ​دونالد ترامب​ ​مؤتمر​ صحافي قال فيه إن تدابير احتواء الفيروس قوية، كما أن القيود المفروضة على دخول السفر قد نجحت في الحد من انتشار الفيروس التاجي في البلاد