علمت "​الجمهورية​" ان ​جمعية المصارف​ ارسلت الى رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ كتابا مرفقا بمستندات كانت طلبتها اللجنة وتتعلق بالأرقام الحقيقية للودائع في ​المصارف اللبنانية​ والتحويلات التي تمت.

وأوضح مرجع سياسي ان هذه الارقام تكشف للمرة الاولى، وتعتبر خطوة مهمة للبناء عليها في المعالجات الضرورية.

وينتظر ان يسلّم ​مصرف لبنان​ بدوره لجنة المال والموازنة ما طلبته منه من ارقام دقيقة، ما يكسر حلقة مفرغة يدور فبها البلد منذ اشهر.

وعلمت "الجمهورية" ان الاجتماع الذي عقده رئيس المجلس النيابب ​نبيه بري​ مع كل من كنعان ووزير المال ​غازي وزني​ وضع مجموعة مبادئ وعناوين لحفط حقوق المواطنين، وستكون له ترجمة في اجراءات ملموسة قريبا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: أرقام جمعية المصارف بعهدة لجنة المال والموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.