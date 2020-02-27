شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "للأسف، انضمّ الرئيس إلى فرقة التطبيل من جماعته الّتي تمنّن اللبنانيّين بالبترول. نعم البترول الّذي هو من عطاءات الأرض والرب، أصبح للعهد سلطة ووصاية عليه وسلعة تسويقيّة لـ"التيار الوطني الحر"، الّذي لولاه ولولا رئيسه النائب ​جبران باسيل​ لما كان مع يقين الجميع أنّ قرارًا دوليًّا سمح باستخراجه بعد اكتشافه منذ سنوات وسنوات".

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كانت هذه تفاصيل خبر واكيم: الرئيس انضم إلى فرقة التطبيل من جماعته التي تُمنّن اللبنانيين بالبترول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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