حسن يعقوب: العقوبات ستزيد وعلينا الصمود لان الحصار سيستمر

اكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي اننا سنشهد المزيد من العقوبات على اشخاص وكيانات ​لبنان​ية ،ويجب الاتكال على انفسنا و عدم الرهان على مساعدة الخارج لانقاذنا من الازمة.

واعتبر يعقوب ان ​سياسة​ الحصار مستمرة والهدف تقليب الشارع للتخلي عن ​المقاومة​ والمخطط ان يكون بنك النقد الدولي هو القبضة الخانقة على ما تبقى من لبنان.