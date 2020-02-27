اكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي اننا سنشهد المزيد من العقوبات على اشخاص وكيانات لبنانية ،ويجب الاتكال على انفسنا و عدم الرهان على مساعدة الخارج لانقاذنا من الازمة.
واعتبر يعقوب ان سياسة الحصار مستمرة والهدف تقليب الشارع للتخلي عن المقاومة والمخطط ان يكون بنك النقد الدولي هو القبضة الخانقة على ما تبقى من لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن يعقوب: العقوبات ستزيد وعلينا الصمود لان الحصار سيستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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