حاصباني: الكلام عن الاقتطاع من ودائع الناس مقابل ديون الدولة يمكن تفاديه

لفت الوزير السابق ​غسان حاصباني​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "الكلام عن الاقتطاع من ودائع الناس مقابل ديون ​الدولة​ يمكن تفاديه"، مؤكدا أن "الدولة ليست مفلسة بل لديها أصول وبنى تحتية ممكن ان تضعها في مؤسسة سيادية تعطي أسهما فيها للمودعين الذين قد يطالهم حسم على ودائعهم على هذا الأمر ان ينظر به كجزء من خطة متكاملة للحلول".

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