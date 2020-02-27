ذبيان: من ينددون بزيارة السفير علي هم من وصفوا الإرهابيين بالثوار

إستغرب رئيس تيار ​صرخة وطن​ ​جهاد ذبيان​ الأصوات التي خرجت لتندد بالزيارة التي قام بها سفير ​سوريا​ في ​لبنان​ ​علي عبد الكريم علي​ الى رئيس الوزراء ​حسان دياب​، ولكنه اعتبر أن موقف هؤلاء لا يبدو مستغرباً فهم أنفسهم من كانوا يجاهرون بعدائهم للدولة السورية، ويصفون الإرهابيين الذين جاؤوا الى سوريا وارتكبوا أبشع المجازر وعاثوا فسادا وخراباً بأنهم ثوار.

ودعا ذبيان الى العمل من أجل التأسيس لأفضل العلاقة بين ​لبنان وسوريا​ على المستوى الحكومي بعد سنوات من القطيعة، لأن مصلحة لبنان أولا وسوريا ثانياً بنسج أفضل العلاقات بين البلدين، ولبنان المستفيد الأول لا سيما على الصعيد الإقتصادي، وفي ظل ​الأزمة​ القائمة حالياً، ما يحتم على ​الحكومة​ أن تتعاطى بملف العلاقة مع سوريا من منطلق العلاقة المشتركة والمصير الواحد، بعيداً عن أصحاب منطق العداء لسوريا وقيادتها.

