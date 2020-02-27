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قرار من فيسبوك بسبب "الفيروس القاتل"

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شعار عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters شعار عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك

أعلنت شركة فيسبوك، الأربعاء، أنها ستحظر الإعلانات عن منتجات تعرض علاج فيروس كورونا أو الوقاية منه بالإضافة إلى الإعلانات التي تثير حالة من الهلع حول الوضع.

وأسفر فيروس كورونا، الذي يُعتقد أنه نشأ في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، عن وفاة أكثر من 2700 شخص.

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ويأتي إعلان فيسبوك في الوقت الذي يواجه فيه عملاق التواصل الاجتماعي تدقيقا بشأن نوع المحتوى الذي يُنشر على منصته، لا سيما المواد التي تعكس أيديولوجيات متطرفة أو أخبارا مفبركة.

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وقال متحدث باسم الشركة إن الإعلانات التي تتضمن رسائل مثل "أقنعة الوجه التي تضمن الوقاية من انتشار الفيروس بنسبة 100 بالمئة" لن يُسمح بنشرها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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