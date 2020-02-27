شكرا لقرائتكم خبر عن 8 اختصاصات لبرلمان عموم أفريقيا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد برلمان عموم أفريقيا هو أحد أجهزة الاتحاد الأفريقى وبمثابة منصة للشعوب الأفريقية للمشاركة فى المناقشات واتخاذ القرارات بشأن المشاكل والتحديات التى تواجه القارة، ويعد البرلمان الإفريقى أحد الأجهزة التسعة للاتحاد الأفريقى المنصوص عليها فى المادة 5 من القانون التأسيسى للاتحاد الأفريقى والمعتمد فى 11 يوليو 2000 فى لومى، توغو.

بالنسبة للعضوية، يتكون البرلمان من خمسة أعضاء لكل دولة عضو صدقت على البروتوكول المنشئ له، بما في ذلك امرأتان على الأقل لكل دولة عضو لضمان التنوع ويتم انتخابهم أو تعيينهم بواسطة البرلمانات الوطنية الخاصة بهم أو أى جهاز تشريعى آخر في الدول الأعضاء.

وفيما يخص أهميته وأهدافه المحددة، فطبقاً للمادة 17 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي فالبرلمان يعمل علي ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الأفريقية في التنمية والتكامل الاقتصادي للقارة، وتعزيز حقوق الإنسان وتوطيد المؤسسات والثقافة الديمقراطية وضمان شفافية الحكم الرشيد والعمل علي تعزيز وتنسيق سياسات وبرامج وأنشطة المجموعات الاقتصادية الإقليمية، كما يمكن أن يقدم توصيات بشأن ميزانية الاتحاد الأفريقى.

ويتكون البرلمان من 10 لجان دائمة ولجنة واحدة مخصصة والتي تتوافق مهامها مع وظائف اللجان الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي. يمكن أن تضم كل :

- لجنة ما يصل إلى 30 عضوًا واللجان هي:

- لجنة التعليم والثقافة والسياحة والموارد البشرية

-لجنة التعاون والعلاقات الدولية وحل النزاعات

-لجنة المساواة بين الجنسين والأسرة والشباب وذوي الإعاقة

-لجنة الشؤون المالية والنقدية

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-لجنة التجارة والجمارك والهجرة

-لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية

-لجنة النقل والصناعة والاتصالات والطاقة والعلوم والتكنولوجيا

-لجنة القواعد والامتيازات والانضباط

-لجنة العدل وحقوق الإنسان

-لجنة الاقتصاد الريفي والزراعة والموارد الطبيعية والبيئة

-لجنة التدقيق والحسابات العامة

بالنسبة للاجتماعات، يجتمع البرلمان مرتين على الأقل في العام في جلسة عادية واحدة ،هذا بالإضافة إلى الدورات الاستثنائية طبقاً للمستجدات التي قد تطرأ علي القارة وتجتمع اللجان الدائمة مرتين في السنة عادة ما تكون في مارس وأغسطس. ويقع مقر البرلمان في جوهانسبورج عاصمة جنوب افريقيا.