حريق في مجلس كفر ياسيف المحلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق في مبنى المجلس المحلي بقرية كفر ياسيف، فجر اليوم الخميس.

واستدعيت طواقم الإطفاء والإنقاذ إذ أخمدت الحريق الذي شب في غرفتين بالطابق الأول للمبنى.

كما واصلت الطواقم العمل لمنع انتشار الحريق، ولم يبلغ عن وقوع إصابات، فيما ألحق الحريق أضرارا جسيمة وخسائر فادحة بالمكان.

هذا، وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في الملابسات ومعرفة أسباب اندلاع الحريق.