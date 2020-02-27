وادي عارة: إصابتان إحداهما خطيرة في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان صباح اليوم الخميس، بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، إثر تعرضهما لحادث طرق على شارع رقم 65 بالقرب من قرية عرعرة في المثلث الشمالي.
ووقع حادث الطرق على شارع رقم 65 في مسارة بين عرعرة وعارة، وذلك جراء تصادم بين شاحنتين.
وقام طاقم من محطة الإطفاء والإنقاذ في أم الفحم على تخليص عالقين اثنين، وصفت جروح أحدهما بالخطيرة، بينما الثاني وصفت جروحه بالمتوسطة.
إلى ذلك، قامت طواقم الإسعاف بتقديم العلاجات الميدانية للجريحين ونقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
وشهد الشارع اختناقات مرورية من الشمال بالسفر إلى اتجاه الجنوب، حيث أغلقت الشرطة الشارع وعملت على توجيه حركة السير، وطلبت من جمهور السائقين السفر عبر طرقات بديلة لحين الانتهاء من معالجة حادث الطرق.
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