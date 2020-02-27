اقتحامات واعتقالات في الضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

ووفقا لنادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت فجر الخميس، 7 شبان، خلال مداهمات واقتحامات لمنازل في الضفة، حيث اقتادتهم لجهة مجهولة، فيما تم إخضاع العديد من المواطنين لتحقيقات ميدانية خلال اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال محمد أبو خليل من رام الله، وصقر جواد ربايعة من بلدة العبيدية شرق بيت لحم.

بينما في محافظة قلقيلية، اعتقل جنود الاحتلال محمد أمين شعث، ورامي يوسف سنينة، وعلي البدوي من قلقيلية.

واندلعت مواجهات في المدينة خلال اقتحامها، ما أدى لإصابة شاب برصاصة مطاطية في الرقبة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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وأغلق جيش الاحتلال البوابة الحديدية المقامة عند المدخل الشمالي لبلدة عزون، بعد إلقاء حجارة على سيارات مستوطنين في شارع 55 القريب من البلدة، ما أدى لتهشم زجاج إحدى السيارات.

كما واعتقل جنود الاحتلال محمد أحمد شفيق عابد من كفردان غرب جنين، وعثمان عاصي من قراوة بني حسان قرب سلفيت.

وفي مخيم جنين، اقتحمت وحدة من المستعربين المخيم وداهمت منزلي الشابين عبد الله حسين بالي وعمر حسين جدعون واعتقلتهما بدعوى أنهما مطلوبين للاحتلال.

وفي محافظة الخليل، اختطفت قوات خاصة من المستعربين، اختطفت الأسير المحرر ليث محمد البو، من أمام منزله في منطقة وادي قبون شرق مدينة حلحول، واقتادته إلى جهة غير معلومة.