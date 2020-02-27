كورونا: الوفيات تتراجع بالصين والفيروس ينتشر بالعالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في الصين الخميس إلى 2744 حالة، رغم انحسارها بعدما سجلت خلال 24 ساعة وفاة 29 شخصا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلقة بتفشي الوباء إن عدد الذين أصيبوا بالفيروس حتى اليوم في الصين القارية (بدون هونغ كونغ وماكاو) ارتفع إلى حوالي 78.500 شخص بعدما سجلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة 433 شخصاً، الغالبية الساحقة منهم 409 في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وهذه أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّل في الصين القارية منذ 29 كانون الثاني/يناير عندما تم الإبلاغ عن 26 حالة وفاة جديدة بالفيروس.

ومنذ ثلاثة أيام تواصل حصيلة الوفيات تراجعها في الصين.

بالمقابل فإن حصيلة الإصابات الجديدة خارج هوباي عادت للارتفاع الخميس بعدما سلكت منحى انحداريا طوال الأسبوع الماضي بلغ أدناه الأربعاء بتسجيل خمس إصابات جديدة فقط مقابل 24 سجلت الخميس.

وفي المقابل، أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنها سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلد إلى حوالي 1600.

وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان إن إجمالي عدد المصابين بالوباء في البلاد بلغ 1595 شخصا، في حين لم تسجل أي وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يعني أن حصيلة الوفيات ما زالت 12.

وبرزت دول جديدة على خارطة الإصابات بفيروس كورونا، إذ أعلن وزير الصحة الأميركي ارتفاع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى 60، بينهم 42 من الأميركيين المُرحلين من السفينة "دايموند برنسيس".

ويواصل الفيروس انتشاره بوصوله إلى أميركا اللاتينية حيث سجلت، أمس الأربعاء، أول إصابة في البرازيل، واستمراره في الوقت نفسه بالتمدد في أوروبا وآسيا، ما يثير قلقاً عالمياً خصوصا مع انتشاره في نحو اربعين دولة.

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وفي إيران، قال الرئيس، حسن روحاني، إن طهران ليس لديها خطط فورية لفرض الحجر الصحي على المدن بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد بسرعة في جميع أنحاء البلاد، كانت سببا في تسجيل إيران أعلى عدد من الوفيات خارج الصين بلغت 19 شخصا، وسط 139 حالة إصابة مؤكدة.

وفي الكويت، أعلنت السلطات تسجيل 26 حالة وقررت تعطيل الدراسة لأسبوعين، بينما أعلنت البحرين ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 33، ومددت إلغاء الرحلات من وإلى دبي 48 ساعة، وأوقفت الرحلات من وإلى العراق ولبنان حتى إشعار آخر.

وفي العراق، أُعلن تشخيص خمس حالات جديدة، وحظرُ التجمعات العامة، وتعليق الدراسة لعشرة أيام، وحظر السفر إلى تسع دول منها إيران والصين والبحرين والكويت.

أما لبنان فقد سجل إصابة ثانية بالفيروس، وهي لمسافرة على متن الطائرة نفسها التي وصلت من إيران الأسبوع الماضي، واكتُشفت فيها الإصابة الأولى بالفيروس في البلاد.

كما سَجلت سلطنة عُمان إصابات جديدة، ليرتفع العدد فيها إلى أربع حالات.

وفي الإمارات سجلت 13 حالة، وعُلقت رحلات الركاب والشحن إلى إيران لأسبوع قابل للتجديد.

وفيروس كورونا المستجد المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

وفرضت السلطات الصينية في 23 كانون الثاني/يناير حجراً على ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوباي في الأيام التي تلت.

وبلغ الوباء ذروته في الصين بين 23 كانون الثاني/يناير و2 شباط/فبراير حين بدأ عدد الإصابات اليومية يتراجع، بحسب منظمة الصحة العالمية.