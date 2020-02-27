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تركيا تدفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى ريف إدلب

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 27 فبراير 2020

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الجيش التركي دفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى النقاط التركية المنتشرة في ريف إدلب.

 

وأكد المرصد السوري اليوم الخميس، أن التعزيزات التركية الجديدة تتكون من رتل يتألف من 90 عربة ويحتوي على منظومات دفاع جوي من طراز "أتليجان" قصيرة المدى، وصلت إلى النقاط التركية المنتشرة في ريف إدلب.

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وقال المرصد، إن الرتل التركي دخل من معبر خربة الجوز، مساء أمس، ويتألف من 10 مصفحات وصلت إلى نقطة اشتبرق.

 

ويرتفع بذلك عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير (شباط) الجاري، إلى أكثر من 2965 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 7800 جندي تركي.

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