شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالهادي الحويج: فايز السراج يختطف السلطة في طرابلس والان مع التفاصيل

الخميس 27 فبراير 2020 قال وزير الخارجية الليبي عبدالهادي الحويج إن رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني فايز السراج يختطف السلطة في طرابلس.

وأضاف الحويج في تصريحات له أن مليشيات السراج تسكن بيوتنا في العاصمة طرابلس وتختطف أولادنا وتبث الرعب بالبلاد. وأكد الحويج أن فايز السراج أدخل آلاف المرتزقة للبلاد لمحاربة الليبيين. Advertisements ودخلت تركيا بشكل مباشر على خط المواجهات بين الجيش الليبي ومليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية، وقدمت دعماً عسكرياً يتمثل في مدرعات حديثة الصنع نوع "كيربي" وطائرات مسيرة من نوع "بيرقدار". وأرسلت تركيا بحسب مراقبين من الأمم المتحدة آلاف المسلحين السوريين لقتال الجيش الليبي وتقديم الدعم للسراج ومليشياته. وتعتزم تركيا تهريب 5 آلاف سجين من تنظيم داعش الإرهابي بالأراضي الليبية، كما تستغل الفقراء في إدلب السورية لتجنيد المرتزقة والدفع بهم إلى ليبيا، مع تدريبهم على حروب الشوارع والعصابات لإنهاك قوات الجيش الوطني الليبي، حسب تقارير إعلامية ومحللين.

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