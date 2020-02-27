- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يريد أكثر من 2.5 مليار دولار لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 27 فبراير 2020
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه "لو خصص الكونجرس أكثر من 2.5 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا سنقبل بذلك".
وقلل ترامب، في مؤتمر صحفي، من تهديد تفشي فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة.
وأضاف أنه "بفضل كل ما فعلناه، فإن الخطر على الشعب الأمريكي يبقى متدنياً جداً"، منتقدا خصومه الذين "استهزؤوا" في البداية بالقرارات التي اتخذتها إدارته لمواجهة الفيروس.
وشدد الرئيس الأمريكي على أن أولوية إدارته حماية شعب الولايات المتحدة وفعل ما بوسعه لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن علاقات بلاده جيدة مع الدول التي تواجه الفيروس.
ولمح إلى أن الوقت ليس مناسبا لحظر السفر إلى إيطاليا وكوريا الجنوبية بسبب تفشي فيروس كورونا.
وبيّن ترامب أنه سيوكل مهمة متابعة ملف حماية أمريكا من فيروس كورونا إلى نائبه مايك بنس.
وفي وقت سابق، أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن هناك 6 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا الجديد لمواطنين أمريكيين جرى إجلاؤهم من السفينة السياحية "دايموند برنسيس"، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 59 أمريكيا.
وذكرت المراكز أن بين المصابين 14 حالة داخل البلاد و45 لأشخاص بين مَن تمَّ إجلاؤهم من السفينة السياحية، التي كانت خاضعة للحجر الصحي قبالة اليابان، ومدينة ووهان في الصين.
وقال مسؤولو الصحة بمقاطعة ناساو في نيويورك إنهم يضعون 83 شخصا زاروا الصين، وربما خالطوا مرضى بفيروس كورونا المستجد، تحت الملاحظة لكن حاكم نيويورك، أندرو كومو، قال إن الولاية ليست بها حالات إصابة مؤكدة بالمرض.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي يريد أكثر من 2.5 مليار دولار لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.