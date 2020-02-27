شاهد.. صور مسربة تكشف مرتزقة تركيا في طرابلس الليبية

الخميس 27 فبراير 2020

أظهرت صور مسربة من داخل إحدى المصحات العلاجية بالعاصمة الليبية طرابلس، قياديا من مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى جانب عدد من الجرحى السوريين التركمان.



ووفقا للعين الإخبارية، الصور التي تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي الليبية من داخل طرابلس أظهرت القيادي السوري الظاهر في الصور محمد الجاسم أبوعمشة والمكنى بـ"أبو عبدالحي" زعيم "لواء السلطان سليمان شاه" أحد الألوية التابعة لتركيا التي وصلت إلى طرابلس الليبية.

وبحسب الصفحات، فإن الصور التقطت أثناء زيارة أبوعمشة لجرحى المرتزقة السوريين في أحد مشافي العاصمة الليبية.

وتبين بالبحث أن الصور التقطت بعلم أبوعمشة ونشرها بنفسه على حسابه بموقع "تويتر" دون الإفصاح عن مكان التقاطها، إلا أن أبوعمشة قد وصل إلى ليبيا منذ أكثر من شهر، ليقاتل مع تنظيمه الإرهابي تحت لواء تركيا ضد الجيش الوطني الليبي لصالح حكومة فايز السراج.

وينتمي معظم عناصر لواء سليمان شاه إلى القومية التركمانية وقد تأسس في سوريا أواخر 2011 تحت اسم "لواء خط النار"، وغير اسمه إلى التسمية الحالية أوائل 2016 نسبة إلى الجد المؤسس للإمبراطورية العثمانية، وبلغ تعداد مقاتليه أثناء وجوده في أرياف حماة وإدلب نحو 700 مسلح.

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وتربط اللواء علاقات وثيقة مع الاستخبارات التركية وشارك في عدة عمليات لصالح تركيا في الشمال السوري.

كما دعمت تركيا الفصيل لتشكيل كتيبة أشبال أرطغرل، ويتهم اللواء بتنفيذ جملة من الجرائم أبرزها الاغتصاب والابتزاز في الشمال السوري، بحسب تقارير محلية سورية ومنظمات حقوقية.

ويواصل أردوغان دعم الإرهابيين لتنفيذ مخطط نشر الفوضى في المنطقة العربية، فما بين استهداف المدنيين في سوريا وإرسال أسلحة للمجموعات الإرهابية بإدلب، لم تتوقف السفن التركية المحملة بالأسلحة عن إرسال الذخائر والأسلحة إلى المليشيات الإرهابية في ليبيا.