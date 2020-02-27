شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تصل إلى ١٦٠٠ حالة في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت السلطات الصحيّة في كوريا الجنوبية أنّها سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلد إلى حوالى 1600.
وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان اليوم إنّ إجمالي عدد المصابين بالوباء في البلاد بلغ 1595 شخصًا في حين لم تسجّل أي وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يعني أنّ حصيلة الوفيات ما زالت 12.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا تصل إلى ١٦٠٠ حالة في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.