صحة ذي قار تعلن نتائج الفحص المختبري لثلاثة مشتبه باصابتهم بفايروس كورونا

اعلنت دائرة صحة ذي قار، الخميس، عن نتائج الفحص المختبري لثلاثة مشتبه باصابتهم بفايروس كورونا.
وقال مدير عام صحة ذي قار عبدالحسين الجابري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "جميع العينات التي ارسلت قبل يوم الى مختبر الصحة العامة في بغداد كانت النتيجة سالبة".
واضاف انه "لا توجد لديهم اصابة بفايروس كورون"، لافتا الى ان "عدد الحالات المشتبه بها كانت ثلاثة".
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