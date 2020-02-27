صحة الكرخ: المصاب بكورونا في بغداد راجع مستشفى الكرخ بعد عودته من السفر

اكدت دائرة صحة الكرخ في بغداد، الخميس، ان المصاب بفايروس كورونا في بغداد راجع مستشفى الكرخ بعد عودته من السفر وتبين اصابته بذلك.
وقال المدير جاسب لطيف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ظهرت حالة موجبة بالإصابة لشاب كان قد سافر من ايران ثم الى تركيا وعاد للعراق وراجع مستشفى الكرخ العام واجريت له الفحوصات المختبرية".
واضاف انه "أحيل الى مستشفى الفرات العام للحجر"، مشيرا الى انه "تبين فيما بعد ان نتيجة الفحوصات المختبرية موجبة وهو حاليا بصحة جيدة في مستشفى الفرات العام".
واعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة اصابة بفايروس كورونا في بغداد.
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